USK unterstützt DCP mit kostenlosen Prüfungen für Nominierte

Die Einreichphase für den Deutschen Computerspielpreis 2018 geht in den Endspurt. Noch bis zum 19. Januar haben Entwickler und Publisher Zeit, Spiele, Konzepte und Prototypen einzureichen. Voraussetzung ist, dass diese Titel seit Abschluss der letzten Einreichphase am 27. Januar 2017 erschienen sind bzw. noch vor dem 30. Juni 2018 veröffentlich werden.Damit steht der Preis auch Spielen offen, die noch nicht auf dem Markt sind und folglich oft auch noch nicht von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) geprüft wurden. Und für die hat der DCP in diesem Jahr einen besonderen Anreiz. Denn erstmals räumt die USK Nominierten die Möglichkeit ein, eine gebührenfreie Alterskennzeichnung zu beantragen. Dies gilt allerdings nur für Titel, die noch nicht geprüft wurden. Zwar fallen die USK-Gebühren bei großen AAA-Produktionen angesichts deren Budgets kaum ins Gewicht, für kleinere Firmen und Indies stellt die USK aber durchaus einen Kostenfaktor dar.

Quelle: GamesMarkt.de

