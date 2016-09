USK legt Elternratgeber neu auf

Die USK - Freiwillige Selbstkontrolle Unterhaltungssoftware erneuert den Elternratgeber für Computerspiele und legt zusammen mit der Stiftung Digitale Spielekultur den Leitfaden komplett überarbeitet neu auf. Der Ratgeber wurde dafür auf insgesamt sechs Kapitel erweitert und bietet Eltern und Erziehern praktische Tipps und Ratschläge im Umgang mit Computer- und Videospielen. Besonderes Augenmerk wird in der neuen Ausgabe auf die Nutzung digitaler Spiele von Kindern im Vorschulalter gelegt. Dabei fließen auch die Ergebnisse der Fachkonferenz "Digitale Spiele in Kinderhänden" von 2015 mit ein."Kinder kommen immer früher mit digitalen Medien in Berührung. Eine gute Medienerziehung in der Familie ist deshalb umso wichtiger", so Felix Falk , Geschäftsführer der USK. "Mit dem Elternratgeber bieten wir eine Orientierungshilfe, um Eltern beim Thema 'digitale Spiele' in der Familie und beim Aufstellen gemeinsamer Spielregeln für eine altersgemäße und verantwortungsvolle Nutzung zu helfen.""Medienerziehung beginnt zu Hause. Unser Ratgeber möchte Eltern dabei unterstützen, in der Familie verantwortungsbewusst und reflektiert mit Computerspielen umzugehen", sagt Peter Tscherne , Geschäftsführer der Stiftung Digitale Spielekultur zum Ratgeber.Zu finden ist der neue Elternratgeber kostenlos als PDF auf den Webseiten von USK und Stiftung Digitale Spielekultur . Außerdem liegt der Elternratgeber in einer 200.000 Exemplare umfassenden, ebenfalls kostenfreien Sonderauflage ab Oktober in allen deutschen Saturn-Filialen als gedruckte Ausgabe aus.

Quelle: GamesMarkt.de

