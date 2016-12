USK: Alterseinstufung von Games bei Geschenken beachten

Computer- und Videospiele sind beliebte Weihnachtsgeschenke. Insbesondere Kinder und Jugendlichen freuen sich über Games auf dem Gabentisch. Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) ruft in der Adventszeit die Geschenkekäufer dazu auf, bei Produkten für Minderjährige auf die passende Alterskennzeichnung zu achten. Im Fachhandel sowie auf seriösen Internetseiten und App-Stores sind die einheitlichen USK-Alterskennzeichen übergreifend ausgezeichnet."Mit dem USK-Kennzeichen können Eltern sicher sein, dass die Inhalte für die jeweilige Altersgruppe nicht beeinträchtigend oder gefährdend sind", sagt USK-Geschäftsführer Felix Falk . Er warnt aber davor, die Freigaben mit pädagogischen Empfehlungen zu verwechseln. Sollten Eltern oder Leute, die Geschenke als Games für Kinder suchen, nach Ideen für besonders empfehlenswerte Titel Ausschaue halten, empfiehlt die USK staatliche Portale wie spielbar.de spieleratgeber-nrw.de oder schau-hin.info weiter. Auch die USK selber gibt einen "Elternratgeber für Computerspiele" heraus. Dieser ist als PDF auf usk.de und als Druck bei der USK kostenfrei bestellbar."Kinder kommen immer früher mit digitalen Medien in Berührung. Eine gute Medienerziehung in der Familie ist deshalb umso wichtiger. Der Elternratgeber bietet eine Orientierungshilfe, um Eltern beim Thema 'digitale Spiele' in der Familie und beim Aufstellen gemeinsamer Spielregeln für eine altersgemäße und verantwortungsvolle Nutzung zu helfen", so Falk.

Quelle: GamesMarkt.de

