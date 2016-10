USA: Schauspielergewerkschaft droht Gamesbranche mit Streik

Hollywood bekommt die Macht der US-Schauspielergerkschaft regelmäßig zu spüren, vor allem seit dem die Screen Actors Guild (SAG) vor vier Jahren mit der American Federation of Television and Radio Artists (AFTRA) fusionierte. Doch auch die Spielebranche hat ihre Erfahrungen. 2005 kam es schon einmal fast zum Streik. Und nun ist es wieder so weit. Laut SAG-AFTRA findet am Freitag die Urabstimmung für einen Streik in den Interactive-Branche statt. Lenken die Publisher vorher nicht ein und stimmen die Gerwerkschaftler für einen Streik, dann wären etliche Produktionen vor allem von Activision Publishing, Blindlight, Corps of Discovery Films, Disney Character Voices, Electronic Arts Productions, Formosa Interactive, Insomniac Games, Interactive Associates, Take Two Interactive, VoiceWorks Productions und WB Games betroffen.Wie viele Mitarbeiter in den Firmen auch Mitglied in der SAG-AFTRA sind, ist nicht bekannt. Die Gewerkschaft vertritt aber insgesamt rund 150.000 Arbeitnehmer aus den Bereichen Schauspiel, Moderation, Tanz, Musik, Animation und andere, produktionsrelevante Berufe. SAG-AFTRA-Präsidentin Gabrielle Carteris zeigte sich einerseit für eine Last-Minute-Lösung offen, machte aber auch klar: "Wir werden nicht leichtfertig in den Streik gehen, aber wenn die Arbeitgeber uns keine andere Wahl lassen, werden wir unseren Mitarbeitern entschlossen zur Seite stehen." Die unter anderem aus "Beverly Hills 90210" bekannte Carteris übernahm im März 2016 die Leitung der Gewerkschaft.Die SAG-AFTRA verhandelt bereits seit über einem Jahr über die Rahmenbedingungen seiner Mitglieder bei der Arbeit für Videospielfirmen. Laut dem Hollywood-Branchenblatt "Variety" geht es dabei unter anderem auch um Verkaufszahlen-bezogene Boni, wie sie in der Branche üblich sind. "Variety" will weiterhin aus Kreisen der Gewerkschaft erfahren haben, dass Spielefirmen mit Geldstrafen drohen bzw. verlautbaren ließen, Streikende durch andere, interne Mitarbeiter zu ersetzen, die nicht in der Gewerkschaft organisiert sind. Insbesondere Disney und Warner, die aus dem Filmgeschäft kommen, aber auch Firmen wie Activision, EA oder Insomniac, die Filmambitionen haben, dürften jedoch wenig Interesse haben, es sich dauehaft mit der mächtigen Hollywood-Gewerkschaft zu verscherzen.

Quelle: GamesMarkt.de

