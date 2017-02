USA: Classic-NES zieht an Wii U vorbei

Großansicht War laut der NPD Group die dritterfolgreichste Konsole im Januar in den USA: Nintendos NES in der Classic-Mini-Variante War laut der NPD Group die dritterfolgreichste Konsole im Januar in den USA: Nintendos NES in der Classic-Mini-Variante

610,7 Mio. Dollar Umsatz wurden im Januar in den USA mit Konsolenhard- und Software, Zubehör sowie PC-Spielen umgesetzt. Das berichten US-Medien unter Berufung auf Daten der Marktforscher der NPD Group. Im Jahresvergleich seien die Segmente Hardware, Zubehör und PC-Spiele jeweils zweistellig eingebrochen. Das Segment Konsolenspiele legte hingegen um 14 prozent auf 312 Mio. Dollar zu. Die Daten haben allerdings einen Haken: Sie bilden zwar den physischen Verkauf in Gänze ab, jedoch nur eine ausgewählte Anzahl von Digitalplattformen. Auch der Bereich Mobile Games fehlt komplett. Der Gesamtmarkt Games in den USA könnte also durchaus gewachsen sein.Trotzdem bieten die NPD-Group-Daten durchaus interessante Einblicke, zum Beispiel in das Hardwaregeschäft. Dort liegt erwartungsgemäß die PlayStation 4 vor der Xbox One. Erst an dritter Stelle folgt Nintendo, jedoch nicht mit der Wii U sondern mit der Nintendo Classic Mini: NES.

Quelle: GamesMarkt.de

