US-Studie: Digital-Kunden kaufen weiterhin Discs

Großansicht Sind diese Digital-Konsumenten tatsächlich auch Käufer von DVDs oder Blu-rays? (Bild: Netflix) Sind diese Digital-Konsumenten tatsächlich auch Käufer von DVDs oder Blu-rays? (Bild: Netflix)

Mehr als die Hälfte der US-Konsumenten, die aktiv Videoinhalte kaufen und leihen, konsumieren mittlerweile über digitale Distributionskanäle. Laut einer Untersuchung der Marktforschungsgruppe NPD beträgt der Wert 51 Prozent, eine Steigerung von sieben Prozent gegenüber Vorjahr. Von allen Verbrauchern, die Videoinhalte kaufen oder leihen, seien 18 Prozent "reine" Digitalkunden, ein Zuwachs von vier Prozent.Bemerkenswert ist der Prozentwert, der darauf schließen lässt, dass sich Digitalkunden nicht von physischen Datenträgern abwenden: Laut der Studie "Entertainment Trends in America" würden 86 Prozent aller Konsumenten, die Videoinhalte aktiv kaufen und leihen, weiterhin Discs kaufen.Ricardo Solar, SVP of Video Entertainment NPD, erklärte in einem Statement, dass die digitale Distribution längst ein Massenmarkt geworden sei. Dennoch würde "eine große Mehrheit" der Verbraucher weiterhin physische Datenträger kaufen. Offen bleibt dabei, inwieweit diese Ergebnisse mit stark rückläufigen Umsätzen im physischen Kaufmarkt korrelieren.

Quelle: VideoMarkt

