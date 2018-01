US-Spielemarkt wächst um 18 Prozent

Der US-Spielemarkt hatte 2017 ein fantastisches Jahr. Michael D. Gallagher, Präsident des US-Verbands ESA, sprach sogar von einem "spektakulären" Jahr. Tatsächlich sind die Daten, welche der Verband jetzt vorlegte, beeindruckend. Demnach ist der Umsatz der Branche in den USA um satte 18 Prozent gegenüber Vorjahr auf nun 36 Mrd. Dollar gestiegen. Der Umsatz mit Hardware stieg um 19 Prozent auf 5,8 Mrd. Dollar, der mit Software um 18 Prozent auf 24,6 Mrd. Dollar. Beim Softwareumsatz sind klassische Boxed-Games, aber auch In-Game-Inhalte, Download-Verkäufe und Abonnement-Einnahmen inkludiert. Um die Daten zusammenzustellen arbeitet die ESA sowohl mit den Marktforschern der NPD Group zusammen, als auch mit App Annie.Dass der Hardwaremarkt ein sattes Plus erzielt ist bemerkenswert, da zwei der großen Plattformen, die PlayStation 4 und die Xbox One, mitten in ihren Lebenszyklen stehen. Dies führt normalerweise zu abflachenden Verkaufszahlen bei sinkenden Preisen und folglich oft zu leicht rückläufigen Hardware-Umsätzen. Die Erklärung für die ungewöhnliche Entwicklung ist jedoch einfach: 2017 war das erste volle Jahr, in dem die PS4 Pro vermarktet wurde, und in dem die Xbox One X startete. Außerdem veröffentlichte Nintendo die Switch. Und die verkaufte sich laut US-Medienberichten allein in den USA 4,8 Millionen Mal. Das ist ein neuer Rekord gemessen an den ersten zehn Vermarktungsmonaten anderer Konsolen.Erstaunlich, zumindest aus europäischer Sicht, sind auch die Top Ten. Denn hier fehlt das meistverkaufte Spiel Europas gänzlich: "FIFA 18". Stattdessen erreichen "NBA 2K18" und "Madden NFL 18" mit Platz zwei bzw. vier Positionen in den Jahrescharts, von denen vor allem das American-Football-Game in Europa weit entfernt sind. Bestverkauftes Spiel in den USA war indes "Call of Duty: WWII". Auf Platz drei liegt mit "Destiny 2" ein weiterer Activision-Titel.Der US-Spielemarkt gilt als der nach Umsatz zweitgrößte Spielemarkt der Welt. Allerdings lassen sich die kursierenden Daten zum Weltmarktführer China nur schwer verifizieren. Hinzu kommt, dass der chinesische Spielemarkt stark von lokalen Inhalten geprägt ist was eine Vergleichbarkeit mit den westlichen Märkten erschwert.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen