US-Netzneutralität und eSport-Hooligans

Nachdem die amerikanische Telekommunikationsbehörde FCC Ende letzten Jahres das Ende derin den USA beschlossen hat, wehrt sich nun der erste US-Bundesstaat gegen die neue Regelung. Wie die Time berichtet, plant der Bundestaatnun ein eigenes Gesetzt zu erlassen, das die Netzneutralität in der Region schützen soll. | Quelle: Time Einige Fans des Schweizer Fußballvereinshaben am Wochenende wohl für den Spielabbruch des Durbys gegen den FC Zürich zu verantworten. Eine Protestaktion der Basel-Fans sorgte für einen Stromausfall im Stadio, wodurch das Spiel nicht angepfiffen werden konnte. Als mögliche Drahtzieher hinter der Aktion sehen viele die Anhänger der ""-Proteste, die sich geziehlt gegen die eSport-Aktivitäten des FC Basel richten. | Quelle: faszination-fankurve.de Dieist erneut die meistverkaufte Konsole in Japan. Wie Media Create in seinen wöchentlichenzeigt, lieferte Nintendo vergangen Woche rund 45.000 Konsolen in Japan aus. Pünktlich zum ersten Geburtsag der Switch, steigen die abgesetzten Konsolen damit auf insgesamt rundGeräte. | Quelle: Gematsu/Media-Create

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen