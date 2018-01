US-Lootbox-Regulierung und Ende von "Miitomo"

Derversucht weiterhin gegen diein Games vorzugehen. Senator Kevin Ranker legt jetzt einenvor, in dem die Entwickler und Publisher in die Pflicht genommen werden sollen, eine akzeptable Lösung für das Problem zu finden. | Quelle: lawfilesext.leg.wa.gov Obwohl die Mobile-App "" für Nintendo ein Download-Erfolg war, soll die Social Media-App in wenigen Monaten abgeschaltet werden. Bis Anfang Mai soll die App nach knapp zwei Jahren Laufzeit. "Miitomo" war die erste App, die Nintendo im Zuge seiner neuen Mobile-Strategie veröffentlichte. | Quelle: cnet.com Der Streaming-Dienstkonnte im US-Bundesstaat Kalifornien einen millionenschwerenfür sich entscheiden. Twitch klagte gegen zwei Anbieter von View-Bots, die künstlich die Zuschauerzahlen und Follower in Streams erhöhen. Das Gericht verurteilte die Bot-Urheber zu einer Entschädigungszahlung von. | Quelle: kotaku.com

Quelle: GamesMarkt.de

