US-Justizministerium geht gegen AT&T/Time-Warner-Fusion in Berufung

Das US-Justizministerium will gegen das richterliche Go für die Übernahme von Time Warner durch AT&T in Berufung gehen. Das kündigte das Ministerium jetzt in einer einzeiligen Mitteilung an.Mitte Juni hatte der zuständige Richter Richard Leon eine Klage des US-Justizministeriums gegen die geplante Megafusion mit dem Hinweis zurückgewiesen, dass es keine ausreichende Hinweise dafür gab, dass der Zusammenschluss - wie vom Ministerium befürchtet - höhere Kosten für Kunden und Konkurrenten verursachen würde ( wir berichteten ). Wenige Tage später vermeldete AT&T den Abschluss der Übernahme von Time Warner.Nach dem Richterspruch hatte das US-Justizministerium zunächst angekündigt gehabt, keine weiteren Schritte gegen die 85 Mrd. Dollar schwere Fusion ergreifen zu wollen. Die Kehrtwende kommt für David McAtee überraschend. Er erklärte, Leons Urteil hätte nicht klarer oder besser begründet sein können. AT&T kündigte an, Leons Richterspruch in der Berufung verteidigen zu wollen.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden