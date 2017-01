US-Jahrescharts: Electronic Arts hat das Nachsehen

Großansicht Führt die US-Jahrescharts an "Call of Duty: Infinite Warfare" Führt die US-Jahrescharts an "Call of Duty: Infinite Warfare"

Der US-Branchenverband ESA hat zwar die Zahlen für den US-Markt 2016 vorgelegt, die dazugehörige Liste mit den Top Ten veröffentlichte der Verband nicht. Das taten jedoch zahlreiche US-Medien, welche die Daten der Marktforscher der NPD Group ebenfalls erhalten. Und die Liste hält durchaus einige Überraschungen parat.Bestverkauftes Spiel - wobei konstenlose Mobile Games exkludiert sind - in den USA war 2016 "Call of Duty: Infinite Warfare". Es verweist zugleich seinen Hauptkonkurrenten, EAs "Battlefield 1", auf Platz zwei. Noch schmerzlicher dürfte EA treffen, dass das in den USA normalerweise bestens verkaufte "Madden" in der 2017er Version nur Rang fünf erreicht und damit ebenfalls hinter einem Dauerrivalen im Bereich Sportspiele liegt, hinter "NBA 2K17".Zwischen den beiden traditionell konkurierenden Spiele-Paaren landete indes Ubisofts "Tom Clancy's: The Division" auf Platz drei. Und dass EA am Ende doch auch Grund zur Freude hat liegt an der Platzierung von "FIFA". Es hat einen mehr als beachtlichen Platz neun in den US-Jahrescharts geschafft. Von wegen in den USA hat Fußball, pardon Soccer, keine Chance.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen