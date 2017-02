US-Gamesbranche: 526 Publisher, 2322 Spieleentwickler, 65.000 Jobs

Kalifornien: 35.325

Washington: 6.166

Texas: 4.883

New York: 4.675

Illinois: 1.727

Florida: 1.676

Massachusetts: 1.463

andere Bundesstaaten: 9.763

Der US-Spielebranchenverband The ESA (Entertainment Software Association) hat seinen neuen Branchenreport vorgelegt. Darin stellt die ESA die US-Videospielbranche als Job-bringende High-tech-Branche dar. Zudem seien 95 Prozent aller Unternehmen in den USA gegründet. Die Quote bezieht sich dabei natürlich auf die Firmen, die in den USA auch direkt aktiv ist, und nicht etwa auf die globale Gamesbranche.Im Detail spricht die ESA von 526 Spielepublishern in 44 US-Bundesstaaten sowie 2.322 Entwicklern in 50 Bundesstaaten. 65.678 Mitarbeiter seien direkt bei den Gamesfirmen beschäftigt. 37.122 Mitarbeiter arbeiten bei Entwicklern 28.556 bei Publishern. Im Schnitt verdienen Mitarbeiter der US-Gamesbranche 97.000 Dollar pro Jahr. Das ist etwas doppelt so viel, wie das durchschnittliche Haushaltseinkommen in den USA. Bezieht man die Jobs ein, die indirekt von der Spielebranche abhängig sind, zum Beispiel die Verkäufer im Einzelhandel, steht die Gamesindustrie für über 220.000 Jobs, Tendenz stark steigend. Den Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt der US-Spielebranche bezifffert der Veband auf 11,7 Mrd. Dollar im Jahr 2015.Auch wenn der neue Bereicht der ESA ein wenig den Anschein hat, als sei er darauf ausgerichtet, der Regierung Donald Trumps zu gefallen, die ESA hat auch vor kritischen Tönen keine Scheu. Ende Januar kritisierte der Verband die von Trump verhängten Einreiseverbot, da die Spielefirmen von den Fähigkeite talentierter Mitarbeiter aus den USA, aber auch aus anderen Nationen angewiesen sei.

