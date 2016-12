Urhebervertragsrecht passiert den Bundesrat

Großansicht Abgesegnet: Einen Tag nach dem Bundestag machte der Bundesrat den Weg frei für das neue Urhebervertragsrecht und die Verlegerbeteiligung, und gab das unter anderem via Twitter bekannt (Bild: twitter.com/bundesrat, Screenshot unter Verwendung eines Fotos von panthermedia / nuoix) Abgesegnet: Einen Tag nach dem Bundestag machte der Bundesrat den Weg frei für das neue Urhebervertragsrecht und die Verlegerbeteiligung, und gab das unter anderem via Twitter bekannt (Bild: twitter.com/bundesrat, Screenshot unter Verwendung eines Fotos von panthermedia / nuoix)

Am Abend des 15. Dezember 2016 beschloss der Deutsche Bundestag das neue Urhebervertragsrecht und die Verlegerbeteiligung im Verwertungsgesellschaftengesetz (VGG). Nur einen Tag später passierte die Reform auch den Bundesrat, wie die Länderkammer unter anderem via Twitter verkündete.Kernanliegen der Reform sei es, "dass Kreative ihren theoretisch bereits bestehenden Anspruch auf angemessene Vergütung besser durchsetzen können sollen", lässt der Bundesrat über seine Onlineseiten wissen . Unter anderem erlaube das Gesetz, "dass Autoren künftig die Exklusivrechte an einem Buch nach zehn Jahren zurückfordern können, wenn sie anderswo ein besseres Angebot erhalten". Zudem verweist der Bundesrat auf den neu eingeführten Auskunftsanspruch, und das Klagerecht für Verbände, das zu einer "besseren Durchsetzung der Ansprüche von Urhebern vor Gericht" beitragen solle."Das Gesetz wird nun dem Bundespräsidenten zur Unterschrift zugeleitet und tritt am ersten Tag des dritten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats in Kraft", lässt der Bundesrat wissen.In ersten Reaktionen auf das neue Urhebervertragsrecht hatten sich unter anderem DMV VUT und BVMI zu Wort gemeldet.

Quelle: MusikWoche

