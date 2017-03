UPDATE: DFFF soll 2018 auf 125 Mio. Euro steigen

Das Bundeskabinett hat am gestrigen Mittwoch die Eckwerte für den Bundeshaushalt 2018 beschlossen. Die gute Nachricht für die Filmwirtschaft: Der in diesem Jahr ins Leben gerufene DFFF II soll 2018 weiter gestärkt werden. Bereits Anfang Februar, als Kulturstaatsministerin Monika Grütters überraschend die Erhöhung des DFFF -Topfes um 25 Mio. Euro und die damit einhergehende Schaffung des "DFFF II" für Großproduktionen verkündet hatte, war für das kommende Jahr eine weitere Anhebung in Aussicht gestellt worden ( wir berichteten )."Ich bin, so viel kann ich jetzt schon sagen, sehr zuversichtlich, dass ich noch weitere substantielle Erhöhungen des DFFF erreichen werde, um den Filmstandort Deutschland, nicht zuletzt auch für innovative deutsche VFX-Unternehmen, nachhaltig und dauerhaft international wettbewerbsfähig zu halten", so die Kulturstaatsministerin im Februar. Die Aussage von Günter Winands bei einem Berlinale -Termin, die zusätzlichen 25 Mio. Euro seien eine Erhöhung für das "zweite Halbjahr 2017", hatten dann Spekulationen angefacht, wonach 2018 noch einmal dieselbe Summe hinzukommen könne.Offenbar ist es aber sogar noch mehr: Presseberichten zufolge soll der DFFF im kommenden Jahr mit insgesamt 125 Mio. Euro ausgestattet sein, von denen 75 Mio. Euro auf den sogenannten DFFF II entfallen würden. Zusammen mit den Mitteln für die kulturelle Filmförderung des Bundes stünden der BKM im kommenden Jahr rund 150 Mio. Euro für die Förderung der Filmwirtschaft zur Verfügung.Der Haken an dieser guten Nachricht: Die endgültige Aufstellung des Bundeshaushaltes für das kommende Jahr obliegt einer neuen Bundesregierung, deren Zusammensetzung (natürlich) noch offen ist. Ein wichtiges Signal für den Film wäre mit dem gestrigen Beschluss aber in jedem Fall gesetzt.Offiziell bestätigen konnte das Büro von Ministerin Grütters die Zahlen auf Anfrage zunächst übrigens nicht - womöglich wartet man mit offiziellen Einlassungen aber auch bis zur heutigen Bekanntgabe der Nominierungen für den Deutschen Filmpreis ab.Wie vermutet, hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters die geplante Erhöhung des BKM-Budgets für die Filmförderung zu Beginn der Nominierungszeremonie bestätigt. Mehr dazu in Kürze.

Quelle: Blickpunkt:Film

