UPDATE: Bernd Neumann als FFA-Präsident bestätigt

Großansicht Der alte und neue FFA-Präsident Bernd Neumann (Bild: G+J/EM) Der alte und neue FFA-Präsident Bernd Neumann (Bild: G+J/EM)

Bei der heutigen konstituierenden Sitzung des FFA -Verwaltungsrates wurde Kulturstaatsminister a.D. Bernd Neumann mit großer Mehrheit als dessen Vorsitzender und damit Präsident der FFA wiedergewählt. Ebenfalls mit großer Mehrheit wurde auch seine Stellvertreterin, die ARD -Vorsitzende Karola Wille , bestätigt.Neumann dankte den Mitgliedern des Verwaltungsrates "für dieses großartige Vertrauensvotum!" Die Wiederwahl von Karola Wille und ihm sei "nicht nur eine wichtige Bestätigung für unsere Arbeit in den zurückliegenden drei Jahren, sondern wird uns natürlich auch Verpflichtung für die vor uns liegende Legislaturperiode sein." Mit Blick auf das zum 1. Januar in Kraft getretene neue Filmförderungsgesetz erklärte Neumann: "Das FFG bietet uns neue Chancen und starke Perspektiven für den deutschen Film. Diese nunmehr mit Leben zu erfüllen, sollte uns allen Anspruch und Ansporn zugleich sein."Zu den zahlreichen Veränderungen, die das neue FFG mit sich bringt, zählt nicht zuletzt die Vorgabe der geschlechtergerechten Besetzung des FFA-Verwaltungsrates. Die entsprechenden Personalien will die FFA, wie auch die neue Besetzung des Präsidiums, in Kürze veröffentlichen.Bernd Neumann steht dem FFA-Verwaltungsrat, der aus 36 Mitgliedern besteht, seit 2014 vor. Zuvor war er von 2005 bis 2013 Staatsminister bei der Bundeskanzlerin und Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien.Mittlerweile hat die FFA die gesamte Neubesetzung ihres Präsidiums bekannt gegeben. Ihm gehören demnach neben Bernd Neumann als Präsidenten Marco Wanderwitz als Vertreter des Deutschen Bundestages sowie Jan Ole Püschel für die Oberste Bundesbehörde für Kultur und Medien/BKM automatisch an. Darüber hinaus wurden Uli Aselmann (Filmhersteller), Johannes Klingsporn (Filmverleiher), Christian Bräuer (Kinoverbände), Joachim A. Birr (Videowirtschaft), Stefan Gärtner (private Fernsehveranstalter) und Karola Wille (öffentlich-rechtliche Fernsehveranstalter) als Mitglieder des Präsidiums bestätigt. Neu in das Gremium gewählt als Vertreter der vier Verbände AG Dok, BVR, AG Kurzfilm und VDD wurde Thomas Frickel von der AG Dok.

Quelle: Blickpunkt:Film

