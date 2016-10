Universal Music steigt mit VRTGO und Abba in virtuelle Welten ein

Großansicht Soll zusammen mit der eigens entwickelten App VRTGO eine Anlaufstelle für virtuelle Konzerterlebnisse bieten: Die Plattform VR Live, über die Universal Music zunächst am 27. Oktober ein Konzert von Avenged Sevenfold verbreiten will (Bild: vrlive.com, Screenshot) Soll zusammen mit der eigens entwickelten App VRTGO eine Anlaufstelle für virtuelle Konzerterlebnisse bieten: Die Plattform VR Live, über die Universal Music zunächst am 27. Oktober ein Konzert von Avenged Sevenfold verbreiten will (Bild: vrlive.com, Screenshot)

Mit gleich zwei Ankündigungen an zwei Tagen macht Universal Music deutlich, auch in Sachen Virtual Reality ganz vorn mitspielen zu wollen. Dabei geht es zunächst um ein Konzert der kalifornischen Rocker von Avenged Sevenfold am 27. Oktober 2016, 2017 rückt dann die schwedische Formation Abba in den VR-Fokus.Gerade erst haben Avenged Sevenfold mit "The Stage" einen neuen Song veröffentlicht, nun soll in der Nacht vom 27. auf den 28. Oktober 2016 ein live per Stream verbreitetes Event folgen. Die Band werde dabei live einige Songs spielen, darunter auch die neue Single. Nach deutscher Sommerzeit soll der unter anderem über eine um das Kürzel VR ergänzte Bandwebsite erreichbare Livestream um 3:30 Uhr beginnen.Für die Umsetzung des virtuellen Livekonzerts in 3D-Optik und im 360-Grad-Modus hat Universal Music unter dem Namen VRTGO eine eigene App für iOS und Android-Geräte entwickelt und arbeitet zudem mit der Heiner Lippman gegründeten Plattform VR Live zusammen.Direkt vor Ort, hier hält sich Universal Music allerdings mit Informationen zur Spielstätte bedeckt, sollen zudem vermutlich ausgewählte Fans über 50 sogenannte Samsung Gear VR-Headsets ganz besondere Liveerfahrungen sammeln können.Michelle Jubelirer, COO der US-Repertoiredivision Capitol Records, unterstreicht dazu , dass man bei Universal Music stets daran arbeite, seinen Künstlern neue Wege zu eröffnen, um mit den Fans in Verbindung zu treten, und Deborah Hyacinth, Senior Vice President Digital Marketing Innovation der Universal Music Group, verspricht, dass man VRTGO mit dem Einsatz von entsprechenden Technologien zu einer "cross-device platform" und zur Anlaufstelle für bedeutende VR-Inhalte machen werde.Über die App selbst, als deren Entwickler Universal International Music BV auftritt, werden bereits weitere Veranstaltungen mit Universal-Music-Acts wie One Republic, Shawn Mendes, Dnce oder Jack Garratt in Aussicht gestellt. Abba sind hier allerdings noch nicht mit dabei.Dennoch will Universal Music mit der schwedischen Formation und in Zusammenarbeit mit Simon Fuller und dessen Unternehmen XIX Entertainment ein virtuelles Unterhaltungsangebot auf die Beine stellen. Um was es dabei genau geht bleibt zunächst noch unklar, Details will der Musikkonzern erst 2017 verkünden. Immerhin aber scheinen die Pläne schon so weit gediehen zu sein, dass die Abba-Mitglieder Benny Andersson und Frida Lyngstad sowie Simon Fuller sie ebenso offiziell kommentieren wie Lucian Grainge : Der Chairman & CEO der Universal Music Group zeigt sich begeistert davon, nach mehr als 35 Jahren der Zusammenarbeit mit Abba auch "in dieses innovative Projekt involviert zu sein", das die Band "eine neue Generation an Fans" erschließen werde.

Quelle: MusikWoche

