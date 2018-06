Unite Berlin: Riccitiello gibt Partnerschaft mit Google Cloud bekannt

Der Middleware-Hersteller Unity hat seine Developerkonferenz Unite für eine große Ankündigung genutzt. CEO John Riccitiello holte bei seiner Keynote Diane Green, VMware-Gründerin, Aufsichtsratsmitglied von Google und CEO von Google Cloud, auf die Bühne. Riccitiello und Green gaben dann eine strategische Partnerschaft von Unity und Google Cloud bekannt.Gemeinsam sollen Tools und Lösungen entwickelt werden, welche die Entwicklung von Connected Games erleichtern, wobei damit nicht nur Multiplayer-Games gemeint sind. Connected Games machen nach Angaben von Unity derzeit etwa 87 Prozent aller "Top Played Games" bei Steam aus und 90 Prozent aller "Most Watched" auf Twitch sowie der "Top Grossing" im Google Play Store. Wie eng die Partnerschaft wird zeigt sich an einer weiteren Ankündigung: Unity wird seine gesamte IT Infrastruktur auf die Google Cloud migrieren.Fast etwas untergegangen ist bei der Ankündigung ein weiterer Punkt. So arbeiten Google Cloud und Unity gemeinsam an einer Open Source Match-Making-Projekt. Mehr Informationen dazu soll es noch im Laufe des Sommers geben.Die Unite fand in diesem Sommer erstmals in Berlin statt. CEO John Riccitiello bezeichete die Bundeshauptstadt nicht nur als sehr dynamische Stadt, sondern auch als "kulturelles Epizentrum der Spieleentwicklung. Gleichzeitig waren die Logos von insgesamt zwölf exemplarisch herausgegriffenen, deutschen Studios zu sehen: Blue Byte, Chimera Entertainment, Daedalic, Goodgame, HandyGames, Innogames, Kalypso und wooga.

