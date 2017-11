Ungewöhnliche Promotion mit Super Mario

Ein Büro voller Post-Its muss nicht immer Chaos heißen, wie die Promoaktion von Viking zeigt

Was haben Büroartikel mit Games gemein? Auf den ersten Blick nicht besonders viel. Der Bürobedarf-Anbieter Viking, Teil von Office Depot, hat dennoch eine kreative Brücke geschlagen. Im firmeneigenen Blog berichtet das Unternehmen von einer außergewöhnlichen Kreativaktion. Dabei haben zehn "Mario"-begeisterte Mitarbeiter in rund sieben Stunden Arbeit 6223 Haftnotizen an die Wände eines Büroraums geklebt. Mit Hilfe der Post-Its haben die Viking-Mitarbeiter das erste Level von "Super Mario World" nachgebaut. Die Bilder und das Video zu der Aktion nutzt Viking mit zunehmendem viralen Erfolg in den Sozialen Medien.

Quelle: GamesMarkt.de

