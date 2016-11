Umsatzplus für Gamevil

Großansicht Das Unternehmen aus Seoul freut sich auf satte Gewinne (Foto: Gamevil) Das Unternehmen aus Seoul freut sich auf satte Gewinne (Foto: Gamevil)

Der koreanische Mobile-Games-Publisher Gamevil beendet sein drittes Geschäftsquartal in diesem Jahr mit einem ordentlichen Plus. Wie das Unternehmen mitteilt, erreichte das Unternehmen in diesem Quartal 34 Millionen Dollar Umsatz bei knapp fünf Mio. Dollar Gewinn. Betrachtet man das gesamte Unternehmen, mitsamt der Tochterfirma Com2uS, stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um zehn Prozent auf insgesamt 108,1 Millionen Dollar. Der Gewinn stieg auf 23,3 Mio. Prozent, was einer Wachstumsrate von 63 Prozent entspricht."Unser jahrelanger Fokus auf qualitativ hochwertige Mobilegames für Rollenspiel-Fans, eine der anspruchsvollsten Zielgruppen überhaupt, zahlt sich aus: Unsere Titel gehören zu den Dauerbrennern in den AppStore-Charts", sagt David Mohr , Geschäftsführer von Gamevil in Europa.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen