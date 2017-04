Umsatz mit Games legt zu

Der Umsatz mit Games ist in Deutschland im letzten Jahr erneut gewachsen. 2016 wurden hierzulande mit digitalen Spielen und verbundenen Services 2,13 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das entspricht einer Steigerung von rund sieben Prozent binnen eines Jahres. 2015 summierte sich der deutsche Gamessoftwaremarkt noch auf 1,99 Milliarden Euro. Rechnet man die Konsolen-Hardware und -Zubehör noch mit hinzu, wurden 2016 gar 2,9 Milliarden umgesetzt, was in etwa dem Niveau von 2015 entspricht. Errechnet werden die Daten von der GfK im Auftrag des BIU "Der deutsche Markt für Computer- und Videospiele ist 2016 weitergewachsen und hat damit die positive Entwicklung der vergangenen Jahre fortgesetzt", sagt BIU-Geschäftsführer Felix Falk . "Zwar wurde auch 2016 die aktuelle Generation der Spielekonsolen und Handhelds stark nachgefragt. Die sinkenden Durchschnittspreise pro Konsole führen jedoch zu einem Umsatzrückgang. Positive Impulse wie die überarbeiteten Modelle der aktuellen Konsolengeneration wie auch die Veröffentlichung komplett neuer Geräte lassen jedoch auf eine starke Entwicklung im kommenden Jahr hoffen."Ein Blick auf die Teilsegmente des Marktes zeigt, dass der klassische Verkauf von Games indes leicht rückläufig. Wachstum wird dahingegen mit virtuellen Gütern, Zusatzinhalten und Abo-Services realisiert, was den Rückgang im klassischen Verkauf und bei Hardware ausgleicht."Während die Digitalisierung viele Medien-Industrien vor große Herausforderungen gestellt hat, konnte die Games-Branche sowohl neue Plattformen wie Smartphones erobern, als auch neue Geschäftsmodelle erfolgreich etablieren. Die Beliebtheit von Free-to-Play-Games bei den Spielern belegt das eindrücklich", sagt Falk.

