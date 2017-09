Umsatz mit Games-Apps boomt weiter

Gaming-Apps für Smartphones und Tablets sind weiterhin ein rasant wachsendes Marktsegment. Auch im ersten Halbjahr 2017 realisierte der Umsatz in diesem Teilbereich ein Wachstum von über einem Viertel im Vergleich zum Vorjahr. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres wurden in Deutschland mit Spiele-Apps 262 Millionen Euro erwirtschaftet. Ein Wachstum von 26 Prozent, denn 2016 lag die Summe noch bei 208 Millionen Euro. Diese vom Branchenverband BIU veröffentlichten Zahlen werden regelmäßig von der GfK erhoben.Bei den Spiele-Apps dominiert das Free-to-Play-Modell, sprich: Ein Löwenanteil der Gelder wird im In-App-Käufen realisiert. Von den 262 Millionen entfallen 254 Millionen auf diese Mikrotransaktionen. Mit klassischen App-Verkäufen werden folglich nur noch acht Millionen Euro umgesetzt. Diese Segment ist also weiter rückläufig: 2016 schlugen App-Käufe noch mit neun Millionen zu Buche."Die Einführung des Smartphones bedeutete auch den Startschuss für eine großartige Erfolgsgeschichte der Games-Branche: Spiele-Apps, erst für Smartphones und später dann auch für Tablets, haben die Welt im Sturm erobert und die technische Entwicklung der Mobilgeräte maßgeblich beeinflusst. Das Ergebnis ist beeindruckend: Teilweise entfallen mehr als drei Viertel der Umsätze in den App-Stores auf Games", sagt BIU-Geschäftsführer Felix Falk . "Innerhalb von zehn Jahren ist es selbstverständlich geworden, immer und überall in einer beeindruckenden Qualität spielen zu können. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht, wie der weiterwachsende Markt für Spiele-Apps zeigt. Immer mehr Menschen nutzen Smartphones und Tablets zum Spielen."

Quelle: GamesMarkt.de

