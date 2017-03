UK: Switch startet mit 80.000 Units

Nintendo hat in Europas führendem Spielemarkt, Großbritannien, rund 80.000 Switch in nur 48 Stunden verkauft. Dies vermeldet das britische Branchenmagazin MCV ohne Nennung konkreter Quellen. Allerdings ist aus der Historie naheliegend, dass es sich um Daten von GfK Charttrack handelt, die MCV zugespielt wurden.In einem Artikel vergleicht MCV den Switch-Launch mit dem Starts anderer Konsolen und kommt dabei zu einem eher durchwachsenen Ergebnis. Zwar habe Switch sich etwa doppelt so gut verkauft wie WiiU, liegt aber im Vergleich mit der PS4, der Xbox One und der Wii zum Teil deutlich zurück. Die hatten bei ihren Launches 250.000, 150.000 bzw. 105.000 Units abgesetzt. Unklar ist, wie stark der Absatz möglicherweise von der Verfügbarkeit eingeschränkt wurde.

Quelle: GamesMarkt.de

