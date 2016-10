UK-Publisher Curve Digital holt sich VR-Experten an Bord

Brynley Gibson ist ab sofort Head of Studios bei Curve Digital

Der bisher eher unscheinbare, britische Independent Publisher Curve Digital hat mit einer Personalie überrascht, mit der sich Curve im boomenden Markt für VR- und AR-Games positioniert: Brynley Gibson zeichnet ab sofort als Head of Studios für die Zusammenarbeit mit externen Entwicklern bei Curve Digital verantwortlich. Gibson wird zudem die beiden internen Studios Zöe Mode und Headstrong Games leiten.Der erfahrene Spieleentwickler Gibson arbeitete unter anderem bei Lionhead am mehrfach ausgezeichneten "The Movies" mit. Und er gehört zu den Schöpfern der erfolgreichen Nintendo-Serie "Art Academy". Der eigentliche Grund für Curve Digital, ihn an Bord zu holen, ist aber sein jüngstes Engagement: Gibson war Executive Producer von "PlayStation VR Worlds", einem der Starttitel der PSVR.

Quelle: GamesMarkt.de

