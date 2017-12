UK-Inflation und Game Award Zahlen

Die Verleihung derAnfang Dezember in Los Angeles wurde weltweit vonverfolgt. Das entspricht einerder Zuseher im Vergleich zu Preisverleihung 2016. | Quelle: twitter.com/thegameawards Videospiele sind ein Schlüsselfaktor für den jüngsten Anstieg in der. Laut eines Berichts des Office for National Statistics stieg der Verbraucherpreisindex in den vergangen zwölf Monaten um. Ein Indikator dafür sollen insbesondere steigende Preise für Computerspiele darstellen. | Quelle: ons.gov.uk Der irländische Entwicklerübernimmt die beiden Unternehmenund Sperasoft Inc für rund. Sperasoft umfasst circa 400 Mitarbeit und besitzt Studios in Russland und Polen. | Quelle: gamesindustry.biz

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen