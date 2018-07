UK-Förderung, Guerrilla Games und Develop:Brighton

Dieermöglichte seit ihrer Einführung im Jahr 2014 dievon. Allein in den Jahren 2017 und 2018 kamen rundin den Genuss der Steuerleichterungen der Regierung. Das meldet der britische Branchenverband TIGA unter Berufung auf den Haushaltsberichts des Finanzminsteriums in London. | Quelle: tiga.org , die Macher von, wollen kräftig expandieren. Die Mitarbeiterzahl soll von aktuellanwachsen. Dafür bezieht das Studio ausdemnächst, wie die niederländische Zeitung "Parool" berichtet. Es ist noch nicht bekannt, an welchen Projekten Guerrilla Games aktuell arbeitet. | Quelle: parool.nl , die Organisatoren hinter der größten europäischen Entwicklerkonferenzgaben heute die Besucherzahlen der diesjährigen Veranstaltung bekannt.zählte die Konferenz 2018 und konnte damit eine Steigerung von neun Prozent zum Vorjahr für sich verzeichnen. Desweiteren gab esaus der ganzen Welt. Nach den hohen Besucherzahlen bereits im letzten Jahr wurde die Tagung 2018 vorsorglich auf drei Tage erweitert. Im nächsten Jahr wird sie dieses neue Format fortführen und vomstattfinden. | Quelle: developconference.com

Quelle: GamesMarkt.de

