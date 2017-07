UK-Charts und Playerunknowns Steam Rekord

behauptet sich auch in dieser Woche in denauf der Spitzenposition und verweist damit Nintendos "Splatoon 2" erneut auf den zweiten Platz. | Quelle: UKIE Trotz der Probleme bei einem "Pokémon Go Fest" in Chicago ist das Niantic-Spiel weiter auf der Erfolgsspur. Laut Sensor Tower erzielteeinen Tag nach dem Fest mitden höchsten Tagesumsatz seit Oktober 2016. | Quelle: Gamesindustry.biz hat den Rekord für den höchster Spieler-Peak aufgebrochen, zumindest was die Third-Party-Spiele betrifft. Anders gesagt: Nurwirden auf der Valve Vertriebsplattform von mehr Spielern gleichzeitig genutzt. | Quelle: Herstellerangaben auf Twitter

Quelle: GamesMarkt.de

