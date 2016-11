UK Charts: Pokémon verpassen Spitze

Großansicht Verpassten den Sprung an die Spitze: die beiden aktuellen Pokémon-Titel "Sonne" und "Mond" Verpassten den Sprung an die Spitze: die beiden aktuellen Pokémon-Titel "Sonne" und "Mond"

"Pokémon Mond" und "Pokémon Sonne" werden todsicher ein Erfolg. Allerdings ist es fraglich, ob sie auch ein Nummer-1-Erfolg werden, zumindest in Großbritannien. Dort haben sie den Sprung von Null an die Chartspitze verpasst und zwar obwohl sie in der umsatzstaken Black-Friday-Woche auf den Markt kamen.Oder vielleicht auch gerade deshalb? Denn auf Platz eins und zwei der UK-Charts finden sich mit "FIFA 17" und "Call of Duty: Infinite Warfare" zwei der Titel, die zu den Favoriten für die Spitze der diesjährigen Jahrescharts zählen. Sie dürften deshalb auch zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken des Jahres gehören, was den Absatz an Black Friday sicher nach oben kurbelte. Und mit Platz drei und Platz vier haben die beiden Pokémon-Titel "Sonne" und "Mond" einen durchaus vielversprechenden ersten Charteindruck hinterlassen.

Quelle: GamesMarkt.de

