UK Charts: Fußball bleibt unbestechlich

Großansicht Fuhr in der Startwoche nur knapp an der Spitze vorbei: "Mafia III" Fuhr in der Startwoche nur knapp an der Spitze vorbei: "Mafia III"

Die Erwartungen waren hoch und dennoch dürfte sich die Trauer um den verpassten Spitzenplatz in den britischen Spielecharts in Grenzen halten: 2Ks " Mafia III " gibt sein Chartdebüt in Europas größtem Spielemarkt auf einem souveränen zweiten Platz. König Fußball in Form von EAs " FIFA 17 " blieb also für die Avancen der ehrenwerten Gesellschaft unempfänglich und bleibt im Land des Fußballs eine weitere Woche auf dem Thron der Hitliste.Zumal die Charts sich in dieser Woche weit weniger volatil zeigten wie sonst üblich. Kein einiziger, weiterer Neuzugang schaffte es in die Top Ten. " Paper Mario: Color Splash " landete als zweithöchster New Entry auf Rang 14. Da ist also noch Luft im Herbstgeschäft.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen