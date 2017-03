UK: Aloy hält die Switch-Invasion in Schach

Großansicht Das bildgewaltige "Horizon: Zero Dawn" wehrte sogar das neue "Zelda" ab Das bildgewaltige "Horizon: Zero Dawn" wehrte sogar das neue "Zelda" ab

Der Start der Nintendo Switch wirkt sich naütlich auch auf den Software-Absatz aus. So stürmten in Großbritannien gleich drei Switch-Titel die Top Ten. Am Ende reichte es aber dennoch nicht für eine neue Nummer eins. Selbst Nintendos Link kam nicht an Sonys Aloy vorbei, Hauptcharakter aus " Horizon: Zero Dawn ". Der PS4-Exkusivtitel ist weiter auf Platz eins der britischen Charts, vor dem wichtigsten Switch-Titel " The Legend of Zelda: Breath of the Wild ".Die anderen beiden Switch-Spiele in den Top Ten heißen erwartungsgemäß " 1-2 Switch " auf Platz vier und am Ende doch etwas überraschend Konamis " Super Bomberman R " auf Platz 7.

Quelle: GamesMarkt.de

