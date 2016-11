UHD-TV-Ausstattung steigt massiv

Großansicht Zwei UHD-Neuheiten fürs diesjährige Weihnachtsgeschäft: "Star Trek Beyond" und "Pets" Zwei UHD-Neuheiten fürs diesjährige Weihnachtsgeschäft: "Star Trek Beyond" und "Pets"

Sowohl Unterhaltungselektronik- als auch Filmindustrie legen große Hoffnungen in die UHD-Technologie - und das ultrahochauflösende Seherlebnis schickt sich offenbar an, die hohen Erwartungen langsam aber sicher zu erfüllen. Wie die FAM auf Basis der kontinuierlichen GfK -Erhebung von Abverkaufszahlen meldet, sei im Jahr 2016 bereits jedes vierte verkaufte TV-Gerät in Deutschland mit dem neuen Standard ausgestattet und fast jeder zehnte deutsche Haushalt besitze schon ein 4K-UHD-TV-Gerät. Damit sei 4K UHD schon jetzt erfolgreicher und etablierter als HD bei seiner Einführung vor rund zehn Jahren.Aber die schönste Haushaltsausstattung ist bekanntlich nicht viel wert, wenn es an entsprechenden Inhalten mangelt. Im 4K-UHD-Blu-ray-Markt hat die Filmindustrie denn auch deutlich die Schlagzahl erhöht. Zu den im Weihnachtsgeschäft anstehenden Blockbustern, die auch auf dem Next-Gen-Format erscheinen, zählen u. a. " Star Trek Beyond ", " Jason Bourne " und " Suicide Squad ". Der Animationshit " Pets " ist bereits im Handel. Insgesamt werden die großen Filmstudios in den nächsten Monaten über 100 Titel auf UHD Blu-ray veröffentlichen, heißt es in der FAM-Mitteilung."Das kann man nicht beschreiben, das muss man gesehen haben" fasst Christian Hauke , Marketing Director Twentieth Century Fox Home Entertainment , das 4K-UHD-Erlebnis zusammen.

Quelle: VideoMarkt

