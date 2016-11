UHD sorgt für weihnachtlichen Aufwind bei TV-Geräten

Vor dem Hintergrund eines anhaltend guten Konsumklimas und der speziell in der Weihnachtszeit hohen Anschaffungsneigung geht die Consumer-Electronics-Branche (CE) fürs diesjährige Weihnachtsgeschäft von einem deutlichen Umsatzplus aus. Wie der Branchenverband gfu Consumer & Home Electronics meldet, erwarte die deutsche CE-Branche für das vierte Quartal ein Umsatzvolumen von rund 9,3 Mrd. Euro, das wären rund acht Prozent mehr als im Vorjahr. Erfahrungsgemäß werde über 30 Prozent des Jahresumsatzes im letzten Quartal, speziell um die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel, erzielt. Gestützt werden die hohen Erwartungen von einer gfu-Studie: 55 Prozent der Deutschen gaben darin an, sich bis Ende 2017 ein Smartphone kaufen zu wollen und 40 Prozent erwägen den Kauf eines neuen TV-Geräts. Bei letztgenannter Produktgruppe soll vor allem der anhaltende Trend zu großformatigen Fernsehern und eine deutliche Steigerung des Absatzes von Ultra HD-TVs für Aufwind sorgen. Bei UHD-Fernsehern erwartet die gfu einen Absatz von rund zwei Mio. Units, nach einer Mio. Stück im Vorjahr.Für das Gesamtjahr prognostiziert der Verband einen CE-Umsatz von 27,5 Mrd. Euro, was dem Vorjahresniveau entsprechen würde.

