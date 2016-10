Übernahmen im Spielemarkt auf Rekordniveau

Großansicht Auch dank der Milliarden-schweren Übernahme von King, die erst 2016 umgesetzt wurde, beläuft sich das M&A Volumen 2016 bereits auf über 25 Mrd. Euro (Bild: Digi-Capital) Auch dank der Milliarden-schweren Übernahme von King, die erst 2016 umgesetzt wurde, beläuft sich das M&A Volumen 2016 bereits auf über 25 Mrd. Euro (Bild: Digi-Capital)

2015 sprach das US-Unternehmen Digi-Capital noch von Eiszeit, nun herrscht Tauwetter was Investments und Übernahmen im Spielebereich betrifft. Digi-Capital beobachtet und analysiert seit Jahren das Volumen von Fimenübernahmen, Fusionen, Investitionen und Börsengänge im globalen Gamesgeschäft und im neuesten Report stellt das Unternehmen für 2016 einen neuen Rekord in Aussicht.Vor allem wenn der für Jahresende prognostizierte Börsengang des koreanischen Mobile Game-Publishers netmarble erfolgreich über die Bühne geht, dürfte dem neuen Rekord nichts mehr im Wege stehen. Schließlich wurde bereits seit zwei Jahren kein nennenswerter Börsengang mehr verzeichnet. Einst waren es die IPOs bspw. von Zynga oder auch Facebook, welche das Investitionsbarometer von Digi-Capital nach oben trieben. Derzeit sind es vor allem Übernahmen: so betrug das Volumen der M&As (Mergers & Acquisitions) in den ersten neun Monaten 2016 allein 25,7 Mrd. Dollar, mehr als jemals zuvor. Eine der wichtigsten Übernahmen des Jahres stellt dabei der Kauf von King durch Activision dar. Der Deal wurde zwar 2015 angekündigt, die Übernahme selbst wurde aber erst 2016 vollzogen. Nach Volumen war der bislang größte Deal jedoch die Übernahme von Supercell durch Tencent. Und mit einem möglichen Kauf von Ubisoft durch Vivendi, so Digi-Capital, stehe womöglich ein weiterer Mega-Deal vor der Tür.Was den möglichen Rekord von 2016 betrifft kommen zu dem außergewöhnlich hohen M&A Volumen noch 1,6 Mrd. Dollar an klassischen Investitionen bspw. in Form von Firmenbeteiligungen von VC-Gebern. Ein guter Wert, wenn man die vergangenen zehn Jahre vergleicht, der bislang nur in den Jahren 2011 und 2014 getoppt wurde. Allerdings sind noch drei Monate Zeit, um auch hier nachzulegen.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen