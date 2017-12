UBM startet GDC-Umfrage

Der "GDC State of the Industry"-Report ist eine der meist beachteten Analysen zum Status quo der Game-Developer-Szene. Und er soll auch 2018 zum Start der weltgrößten Spielentwicklerkonferenz im März in einer neuen Version veröffentlicht werden. Damit der Report möglichst aussagekräftig ist haben die Konferenzveranstalter jetzt Spieleentwickler weltweit dazu aufgefordert an der Online-Umfrage teilzunehmen.Noch bis zum 19. Dezember nimmt UBM TechWeb Antworten entgegen. Unter allen Teilnehmern verlost UBM einen All Access Pass zur GDC 2018. Der kostet selbst im Early Bird Tarif, der bis Ende Januar gilt, 1949 Dollar.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen