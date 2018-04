Ubisoft Winnipeg, "GTA V" und "Variety"

expandiert inweiter. Der Publisher siedelt ein neues Studio inan, der Hauptstadt der kanadischen Provinz Manitoba. Nach Montreal, Quebec City, Saguenay und Toronto ist es bereits derin dem nordamerikanischen Land. In den nächsten fünf Jahren sollen in Winnipeg rund 100 Jobs enstehen. | Quelle: ubisoft.com überschreitet die Umsatzmarke vonMit überverkauften Einheiten ist das Rockstar-Spiel laut Berechnen des Investoren-Magazins "Market Watch" dasüberhaupt, das auch Games erfolgreicher Serien wie "Call of Duty" weit in den Schatten stellt. Selbst Film wie "Avatar" oder "Star Wars" können nicht in diese Umsatzregionen vorstoßen. | Quelle: marketwatch.com Die "baut eineauf. Dasholt dafüran Bord. Crecente ist kein Unbekannter im Spielejournalismus. Er war als Gründersmitglied an Publikationen wie "Kotaku" und "Polygon" beteiliegt. Zuletzt war er für den "Rolling Stone" tätig. | Quelle: variety.com

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen