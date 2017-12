Ubisoft verschiebt Releases und rechnet mit Umsatzdelle

Großansicht Christine Burgess-Quémard, Executive Director Ubisoft Worldwide Studios (Bild: Ubisoft) Christine Burgess-Quémard, Executive Director Ubisoft Worldwide Studios (Bild: Ubisoft)

Ubisoft hat die Verschiebung der Veröffentlichung von "Far Cry 5", "The Crew 2" sowie einem bislang noch nicht näher angekündigten Projekt verkündet. Man wolle den Teams mehr Zeit für die Entwicklung bzw. die Finalisierung der Projekte geben. "Sich bei 'Assassin's Creed Origins' mehr Zeit zu nehmen hat dazu geführt, dass unser talentiertes Entwicklerteam seine kreative Vision vollumfänglich hat ausdrücken können", so Christine Burgess-Quémard, Executive Director Ubisoft Worldwide Studios. Dies habe sich wie erwartet auf die Produktqualität und schlussendlich den kommerziellen Erfolg ausgewirkt. "Aus einer ganz ähnlichen Überlegung heraus haben wir uns entschlossen, in drei kommenden Titel ebenfalls mehr Zeit zu investieren."Bei den Titeln selbst handelt es sich um "Far Cry 5", "The Crew 2" und ein noch nicht näher benanntes Projekt. "Far Cry 5" wird um rund einen Monat auf den 27. März verschoben. Die relativ kurze zusätzliche Zeitspanne wird nicht ausreichen, um grundlegende Teile des Spiels zu verändern, wohl aber für das sogenannte Polishing. "The Crew 2" wiederum wird statt am 16. März 2018 erst in der ersten Jahreshälfte des nächsten Ubisoft-Geschäftsjahres veröffentlicht. Damit steht ein VÖ-Termin zwischen 1.April und 30. September 2018 im Raum. Und das dritte bislang unbenannte Projekt rutscht vom Geschäftsjahr 2018/2019 auf das Geschäftsjahr 2019/2020.Vor allem die Verschiebungen über die Grenzen des Geschäftsjahres gehen natürlich nicht spurlos an der Finanzplanung vorbei. Ubisoft senkte deshalb zeitgleich mit der Ankündigung seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr von 1,70 Mrd. Euro auf 1,64 Mrd. Euro. Die Gewinnprognose lässt Ubisoft jedoch unverändert. So die Prognose eintrifft wirkt sich die Verschiebung also positiv auf die Profitabilität aus.Die Finanzziele für das kommende Geschäftsjahr hat Ubisoft nicht verändert, was nachvollziehbar ist, da zwar ein Titel aus der Planung herausfiel, mit "The Crew 2" aber auch ein Titel auf den Releaseplan hinzukam. Für das Fiskaljahr 2018/2019 rechnet Ubisoft also weiterhin mit zwei Mrd. Euro Umsatz und 400 Mio. Euro operativem Gewinn.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen