Ubisoft verdoppelt Digitalumsatz

Ubisoft hat zum Abschluss des ersten Geschäftshalbjahres durchaus eindrucksvolle Zahlen vorgelegt. Der Umsatz im Berichtszeitraum von Anfang März bis einschließlich September 2016 belief sich auf 281,4 Mio. Euro. Das sind 35,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Unter dem Strich war das erste Halbjahr des Fiskaljahres dennoch tiefrot. Der Verlust nach dem Bilanzierungsstandard IFRS betrug 90,3 Mio. Euro. Im Vorjahr lag er noch bei 117,4 Mio. Grund zu Optimismus bietet zudem das Digitalgeschäft. Digital wurde im Berichtszeitraum etwa doppelt so viel Umsatz generiert, wie im Vorjahr. Das Digitalgeschäft erreicht damit im Berichtzeitraum einen Anteil von 72 Prozent am Gesamtumsatz. Auf das Gesamtjahr gesehen, wird der Anteil jedoch deutlich niedriger sein, bei etwas über 40 Prozent.Positiv bewertet Firmenchef Yves Guillemot die Ergebnisse. Die erzielten Fortschritte seien ein Beleg, dass Ubisofts Ansatz sowohl im Bereich der Digitalvermarktung, als auch im Bereich Multiplayer richtig sind. Die Unternehmensstruktur basierend aus zahlreichen Studios ermögliche zudem konstant neue Releases. Und das Engagement im Live-Bereich inklusive der Investitionen in den eSport führen zu einer langfristigen Bindung der Spieler an die Marken. Ubisoft sei deshalb hervorragend positioniert, um in den kommenden Jahren deutlich an Firmenwert zuzulegen.Passend dazu hat Ubisoft auch seine nicht-IFRS-basierte Gewinnprognose leicht angehoben. Gleichzeitig hat Ubisoft seine Umsatzerwartungen auf das Gesamtjahr leicht zurückschrauben müssen. Statt 1,7 Mrd. Euro Umsatz erwartet Ubisoft jetzt ein Umsatzergebnis zwischen 1,61 und 1,67 Mrd. Euro im laufenden Fiskaljahr.

Quelle: GamesMarkt.de

