Ubisoft und Toys'R'Us wehren sich

wehrt sich weiter enegergisch gegen die mögliche Übernahme durch. Der Publisher kündigt jetzt an erneut eine große Menge eigener Aktien zurückzukaufen. Insgesamt will Ubisoft Aktien im Wert vonerwerben. | Quelle: globenewswire.com Die insolvente Spielzeugketteveröffentlicht mit dem "Digital Playground" seine erste eigenefür einige seiner amerikanischen Stores. Die Augmented-Reality-Game soll wieder mehr Kunden in die Spielzeuggeschäfte des Unternehmens locken. Weitere Shops sollen im Laufe des Monats mit der App ausgestattet werden. | Quelle: toysrusinc.com Der amerikanische Streaming-Dienstist unter die Spielepublisher gegangen. Zusammen mit dem Mobile-Entwickler veröffentlicht Netflix das Free-to-Play-Game", das auf der gleichnamigen Erfolgsserie basiert. | Quelle: play.google.com

Quelle: GamesMarkt.de

