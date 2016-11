Ubisoft überwindet VR-Plattformgrenzen

Noch befindet sich die Vermarktung der VR-Brillen in einer frühen Phase. Die Installed Base ist insgesamt gering und bezieht man die Plattformunterschiede ein, verringert sich die Zahl potenzieller Mitspieler bzw. Kontrahenten weiter. Zumindest letzteres soll für die Ubisoft-VR-Spiele künftig kein Problem sein. Der französische Publisher hat angekündigt, sein VR-Line-Up Crossplay-fähig zu machen. Nutzer der PlayStation VR, der Oculus Rift und der HTC Vive sollen in Ubisoft-Spielen also künftig mit- bzw. gegeneinander spielen können. Auftakt hierfür ist der Titel "Eagle Flight", der bereits für PlayStation VR und Oculus Rift verfügbar ist und am 20. Dezember für HTC Vive erscheint. Daneben sollen auch die Spiele "Werevolves Within", geplanter VÖ am 6. Dezember, und "Star Trek: Bridge Crew", geplanter VÖ am 14. März 2017, Crossplay unterstützen."Unsere VR-Titel mit einer Cross-Plattform Funktionalität auszustatten, war schon von Anfang an unser Ziel und wir freuen uns sehr darüber bekanntgeben zu können, dass Eagle Flight, Werevolves Within und Star Trek: Bridge Crew diese Cross-Plattform Funktionalität über PSVR, Oculus Rift sowie HTC Vive zur Verfügung stellen werden", erklärte David Votypka, Senior Creative Director von Red Storm.

Quelle: GamesMarkt.de

