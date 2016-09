Ubisoft übernimmt Ketchapp

Publisher Ubisoft baut seine Mobile-Game-Sparte weiter aus und übernimmt den Pariser Mobile-Publisher Ketchapp. Gemessen an der reinen Downloadzahl von Mobile-Titeln wäre Ubisoft nach der Übernahme damit der viertgrößte Mobile-Publisher. Der Free-To-Play-Publisher Ketchapp verzeichnet seit seiner Gründung im Jahr 2014 mit Spielen wie "2048", "ZigZag" oder "Stack" fast 700 Millionen Spiele-Downloads. Monatlich kommen weitere 23 Mio. Downloads dazu.Ketchapp stand in der Vergangenheit aber auch immer wieder in der Kritik, da das Unternehmen erfolgreiche Spielkonzepte sehr nah an der Vorlage kopierte. "2048" beispielsweise orientierte sich "Threes!"."Mit Ketchapp übernimmt Ubisoft einen sehr profitablen Publisher mit einem erfolgreichen Portfolio an Free-to-Play-Games für Smartphones", erklärt Jean-Michel Detoc , Executive Director Mobile Business bei Ubisoft. "Die Übernahme bereichert Ubisoft um einen der weltweit führenden Mobile Games-Publisher und verstärkt zudem unsere Werbemöglichkeiten im Bereich des mobilen Spielens.""Wir freuen uns, ein Teil von Ubisofts internationalem Netzwerk talentierter Teams zu werden", betonen Antoine und Michel Morcos, die Geschäftsführer von Ketchapp. "Wir haben Ketchapp mit der Absicht gegründet, mitreißende Spielerlebnisse zu bieten und wir sind gespannt darauf, Ubisofts Kreativität und Ressourcen nutzen zu können, um unsere bereits bestehenden und noch kommenden Titel zu bereichern."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen