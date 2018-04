Ubisoft plant zweites "Wildlands"-Jahr

Im März 2017 erschien " Ghost Recon Wildlands ". Seit Release wurde der Open-World-Shooter von Ubisoft beständig um neue Inhalte erweitert, unter anderem spendierten die Entwickler einen gänzlich neuen Multiplayer-Modus sowie einen "Predator"-Einsatz . Diese Strategie zahlt sich für den französischen Publisher aus: Über zehn Millionen Spieler erreichte "Wildlands" bereits. Pünktlich zum ersten Geburtstag des Open-World-Shooter skizziert Ubisoft ein zweites Jahr für den Titel, denn sowohl der kooperative als auch der kompetitive Modus werden um neue Inhalte erweitert.Für das zweite Jahr von "Ghost Recon Wildlands" wird es neuen Season-Pass geben. Der "Year 2 Pass" enthält aber, bis auf Anpassungspaket, keine exklusiven Inhalte. Er gewährt lediglich einen siebentägigen Vorabzugang zu allen sechs neuen Mehrspieler-Klassen und außerdem bekommen Käufer acht Schlacht-Kisten mit Ingame-Content, der sich aber auch so freispielen lässt. Alle Inhalte und Erweiterungen des zweiten Jahres sind also für Besitzer des Hauptspiels auch kostenfrei zugänglich.Das erste Update der zweiten Saison von "Ghost Recon Wildlands" mit Namen "Special Operations 1" erscheint bereits am 10. April.

Quelle: GamesMarkt.de

