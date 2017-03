Ubisoft macht Tom Clancy mobil

2008 schloss Ubisoft ein Abkommen mit Tom Clancy. Der französische Publisher sicherte die exklusive Lizenz für Videospiele mit dem Namen des bekannten Autors. " Tom Clancy's The Division " und " Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands " sind die jüngsten Bespiele in einer langen Tradition von Produkten mit dem Beinamen des 2013 verstorbenen US-Schriftstellers.Bisher stand der Name aber zumeist für Konsolen- und PC-Spiele. Nun wagt Ubisoft den ersten Anlauf, Clancy auch auf Mobile-Plattformen zu etablieren. "Tom Clancy's ShadowBreak" ist der erste Titel des Franchise, der exklusiv für mobile Geräte entwickeltwurde. Entstanden ist es bei hauseigenen Team im kanadischen Halifax Der Titel, den der Hersteller als "Echtzeit-Multiplayer-Scharfschützen-Shooter" beschreibt, soll noch in diesem Jahr für iOS- und Android-Plattformen erscheinen.

Quelle: GamesMarkt.de

