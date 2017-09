Ubisoft lässt Influencer tanzen

Für den " Just Dance World Cup" holt Ubisoft weitere Influencer als Testimonials an Bord. Neben Social-Media-Bekanntheit Julien Bam werden auch die Musical.ly-Stars Jokah Tululu und Enyadres Teil der Jury, die Tänzer vor Ort bewerten. Die drei Talente, die zusammengerechnet über neun Millionen Fans via Youtube und Instagram erreichen, werden sowohl beim Just Dance Day am 16. September in Köln sowie beim nationalen Finale anwesend sein.Der "Just Dance World Cup" findet in diesem Jahr bereits zum vierten Mal statt. Die Online-Qualifikation läuft bereits und wird dieses Mal mit den "Just Dance Days" um Offline-Events verlängert. In Deutschland findet dieser am 16. September im Hyatt Regency in Köln statt. Hierüber kann man sich für das nationale Finale in Deutschland qualifizieren, das Ende des Jahres stattfindet. Anfang 2018 treten die 18 besten Tänzern aus einer Vielzahl von europäischen Ländern im großen Finale an, um den Weltmeister zu küren.

