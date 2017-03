Ubisoft kündigt neues Spieleprojekt im "Avatar"-Universum an

Ubisoft hat ein neues Spiel in der Welt von " Avatar ", dem Blockbuster von James Cameron , angekündigt. Das Spiel für PC und Konsolen wird unter Federführung der schwedischen Ubisoft -Tochter Massive Entertainment entwickelt. Massives letzte Produktion, " Tom Clancy's The Division ", hat sich laut Ubisoft schneller in der Startwoche verkauft als jede andere, neue Spielemarke. Für das neue Projekt kooperieren Ubisoft und Massive mit Lightstorm Entertainment und Fox Interactive.Laut Unternehmensangaben soll das neue Spiel "das Avatar-Universum im Einklang mit den Filmen weiter und tiefer" durchleuchten. Derzeit befinden sich gleich vier Fortsetzungen zu "Avatar" in der Entwicklung. Es ist also anzunehmen, dass das Spiel keine Versoftung eines einzelnen Filmes ist, es jedoch Anlehnungen und inhaltliche Überschneidungen gibt. Dies erklärt möglicherweise auch, warum Ubisoft und Massive zum Inhalt des neuen Projekts noch nicht mehr verraten, als dass es zurück nach Pandora geht. Ubisoft hatte bereits 2009 das offizielle Spiel zum Film " Avatar " entwickelt. Kommerziell konnte das Spiel, das damals von einem anderen Studio entwickelt wurde, jedoch nicht überzeugen."James Cameron und Lightstorm Entertainment haben unsere Denkweise über immersives Storytelling mit dem ersten Avatar verändert. Ihre Ambitionen fürdie bevorstehenden Filme und dieses Spiel sind wirklich inspirierend", sagt David Polfeldt, Managing Director bei Massive. "Es ist uns eine besondere Ehre mit ihnen zusammenzuarbeiten und wir schätzen es sehr, dass sie uns das Vertrauen geben ein Erlebnis zu schaffen, das dem Namen Avatar würdig ist.""Was mich an Massive begeistert, ist die Leidenschaft, die sie in das Projekt stecken und die Kraft ihrer Snowdrop-Engine", so James Cameron. "Ich glaube das Team von Ubisoft bei Massive Entertainment ist genau der richtige Partner, um die Schönheit und Gefahr Pandoras zum Leben zu erwecken."

Quelle: GamesMarkt.de

