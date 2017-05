Ubisoft: Jeder zweite Euro kommt aus dem Digitalgeschäft

Großansicht Ubisoft-CEO Yves Guillemot kämpft gegen eine Übernahme durch Vivendi und kann daher gute Jahresergebnisse gut gebrauchen Ubisoft-CEO Yves Guillemot kämpft gegen eine Übernahme durch Vivendi und kann daher gute Jahresergebnisse gut gebrauchen

Ubisoft hat seine Bilanzzahlen für das Ende März abgeschlossene Geschäftsjahr vorgelegt. Alle Zahlen bewegen sich innerhalb der erwarteten Parameter. Ein solches Resultat ist für Ubisoft derzeit besonders wichtig, weil der Medienkonzern Vivendi gegen den Willen der Gründer und Mehrheitseigner seine Finger nach Ubisoft ausstreckt. Die Abwehrschlacht ist in vollem Gange.Ganz konkret hat Ubisoft das Geschäftsjahr 2016/2017 mit 1,46 Mrd. Euro Umsatz abgeschlossen. Das sind fast fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Das operative Ergebnis - das allerdings nicht nach dem Bilanzierungsstandard IFRS errechnet wird - stieg um über 40 Prozent auf 237,7 Mio. Euro. Es liegt damit ebenfalls im Rahmen der Erwartungen. Besonders erfreulich für Ubisoft ist angesichts der Entwicklungen im Markt, dass der Umsatzanteil der Digitalvermarktung weiter gestiegen ist und jetzt 50 Prozent repräsentiert. Im Vorjahr steuerte das Digitalgeschäft nur 32 Prozent zum Konzernumsatz bei.Der Anteil des Kataloggeschäfts ist mit 44,5 Prozent ebenfalls massiv gestiegen. Er betrug im vorherigen Geschäftsjahr 25,7 Prozent. Basierend auf Daten von GfK, NPD, Famitsu und eigenen Auswertungen bezeichnet sich Ubisoft selbst als weltweit führender Publisher im klassischen Spielemarkt in den ersten drei Monaten 2017. Tatsächlich erfolgen bei den meisten Majors die großen Releases erst in der zweiten Jahreshälfte.Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Ubisoft einen Umsatz von 1,7 Mrd. Euro und einen operativen Gewinn von 270 Mio. Euro. Die strategischen Zielwerte für 2018/2019 wurden zugleich angepasst. So wurde das grobe Umsatzziel von 2,2 auf 2,1 Mrd. Euro gesenkt, das operative Ergebnisziel bleibt jedoch mit 440 Mio. Euro unverändert. Geplant sind für das Geschäftsjahr 2018/2019 übrigens vier Triple-A-Neuheiten, die kumuliert über 28 Mio. Units verkaufen sollen.

Quelle: GamesMarkt.de

