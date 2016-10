Ubisoft gewinnt zwei animago Awards

Zum 20. Mal wurden in München die animago Awards verliehen und neben den Animationsspezialisten aus dem Filmbereich konnte auch eine Spielefirma triumphieren: Ubisoft gewann gleich zwei der begeherten Preise. Das französische Unternehmen mit Niederlassung in Düsseldorf gewann mit "For Honor" die speziell für Spiele geschaffene Kategorie "Bestes Game Cinematic". Hier setzte sich Ubisoft gegen Square Enix und NCsoft durch, die mit dem gamescom-Trailer zu "Final Fantasy XV" bzw. dem "Wild Star Free-to-play Launch Trailer" nominiert waren.Daneben gewann Ubisoft mit dem "Assassin's Creed: Revelations"-Trailer auch den Jubiläumspreis, den 20 Jahre animago Award. Geschlagen gegeben musste sich Ubisoft hingegen in einer dritten Kategorie, den Jury Preisen, für die der Publisher mit "Watch Dogs 2" nominiert war. Der Jury-Preis ging an Uri Lotan und Yoav Shtibelman aus Israel für "Ma'agalim".

