Ubisoft expandiert und Fair Play Alliance gegründet

baut sein internesweiter aus. Der Publisher siedelt sich neu imund iman. An beiden Standorten sollen künftig insgesamt bis zu 160 Mitarbeiter beschäftigt werden, die zunächst den Projekten der anderen Ubisoft-Studios rund um den Globus zuarbeiten sollen. | Quelle: ubisoft.com , der Gründer des, ist im Alter von 94 Jahren verstorben. 1957 eröffnete er das erste Geschäft in Maryland. Unter seiner Führung wurde Toys'R'Us zum. 1994 gab er sein Amt als CEO ab, blieb dem Unternehmen aber im Aufsichtsrat erhalten. | Quelle: toysrusinc.com 30 Unternehmen der Spielebranche gründen zusammen die. Die neue Vereinigung will sich gegenstark machen. Zu den Gründungsmitgliedern gehören 30 renommierte Konzerne, unteren anderem Firmen wie Xbox, Blizzard, Epic, Riot und Twitch. Die Fair Play Alliance soll für die Mitglieder ein Forum bieten, um sich beispielsweise über Probleme und Lösungen wie Belästigung, Beleidigung oder Rassisumus in Online-Spielen auszutauschen. | Quelle: fairplayalliance.org Auch auf Mobile-Plattformen istnicht zu stoppen. Der Port des Battle-Royale-Shooters für iOS und Android stürmte in überan die. Die Mobile-Version von "PUBG" wird vom chinesischen Internetkonzern Tencent vertrieben. | Quelle: Pressemeldung

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen