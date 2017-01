Ubisoft dreht "Wildlands"-Dokumentation

Publisher Ubisoft plant einen 40-minütigen Dokumentarfilm mit dem Titel "Wildlands", der sich der Thematik des Spiels " Ghost Recon Wildlands " annehmen soll. Im Mittelpunkt des Film stehen die Hintergründe und Auswirkungen des bolivianischen Drogenkriegs, der dem Spiel als Schauplatz dient. Die Produktion unter der Regie von Colin Offland wird von Ubisoft in Kooperation mit der Produktionsfirma Chief Productions umgesetzt. Sie erscheint am 6. März, einen Tag vor Release von "Ghost Recon Wildlands", und wird auf Amazon Prime zu sehen sein."Wir sprachen mit Menschen, die den Drogenhandel besser als jeder andere kennen; mit legendären Charakteren auf beiden Seiten des Gesetzes, die das berüchtigte Bild des Kontinents geprägt haben", sagt Regisseur Colin Offland. "Der Krieg gegen Drogen ist komplex und wir geben den Zuschauern noch nie dagewesene Eindrücke über die Menschen, die dieses Land geformt haben und ermöglichen damit ein besseres Verständnis über einen globalen Konflikt, der uns alle betrifft.""Wildlands ist eine bewusst provozierende Darstellung dieses vielschichtigen Konflikts", so Geoffroy Sardin, Senior Vice President bei Ubisoft. "Die Thematik hat ein riesiges globales Interesse erzeugt und wir glauben, dass wir mit dem Pendant zu 'Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands', die Spieler und Zuschauer von Wildlands mit auf eine Entdeckungsreise zu einem Thema nehmen, das weiterhin weltweit Zuschauer fesselt und fasziniert."

Quelle: GamesMarkt.de

