Ubisoft Blue Byte holt Kunkel an Bord

Ubisoft Blue Byte hat sich zu Jahresbeginn verstärkt. So steht ab sofort Boris Kunkel als Studio Operations Director allen operativen Abteilungen des Studios vor. Er soll Abläufe im Arbeitsalltag sichern und optimieren und so das Wachstum der Firma an allen drei Standorten gewährleisten.Kunkel, zuletzt in führenden Positionen bei EA Phenomic und Envision tätig, berichtet direkt an Benedikt Grindel , Managing Director der drei deutschen Ubisoft Studios in Düsseldorf, Mainz und Berlin. Die Stelle des Studio Operation Directors wurde 2017 vakant als Istvan Tajnay zum Studio Manager des Berliner Ubisoft-Entwicklerstudios berufen wurde."Ich freue mich sehr, dass wir mit Boris Kunkel einen Branchen-Veteranen für die Stelle des Studio Operations Director gewinnen konnten und möchte ihn herzlich willkommen heißen. Seine Rolle ist entscheidend für unser kontinuierliches Wachstum in den nächsten Jahren. Und das nicht nur im neuen Studio in Berlin, sondern auch an unseren etablierten Standorten in Düsseldorf und Mainz. Hier ist ein hohes Maß an Stabilität, Flexibilität und Organisation notwendig, damit unsere Entwicklerteams die passenden Rahmenbedingungen vorfinden, um an weltweit erfolgreichen AAA-Spielen zu arbeiten", so Benedikt Grindel, Managing Director von Ubisoft Blue Byte.Neben den Eigenmarken "Die Siedler" und "Anno" seien die deutschen Studios inzwischen an fünf Großproduktionen des Konzerns beteiligt. Im Rahmen der Studio-Eröffnung in Berlin wurde bekannt, dass dort unter anderem an der Weiterentwicklung der "Far Cry"-Reihe gearbeitet werden soll.

