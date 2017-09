Ubisoft-Aktien, UK-Charts und eSport-Streit um "LoL"-Liga

ist erneut der Spitzenreiter der Verkaufscharts der Woche in Großbritannien. Neu eingestiegen ist, das es knapp hinter "Uncharted" auf dem zweiten Platz der UK-Charts schafft. | Quelle: chart-track.co.uk Yves Guillemot und seine Brüder kaufen erneut eine größere Anzahl an Ubisoft-Aktien, um gegen eine drohende Übernahme von Vivendi vorzugehen. Diehaben insgesamtim Wert von circa 100 Millionen Euro erworben. Das entspricht 1,75 Prozent des gesamten Unternehmensumfangs. Insgesamt besitzen die Guillemot Brothers damit aktuell 15 Prozent von Ubisoft. | Quelle: ubisoft.com geht eine Partnerschaft mit dem Speichergerätehersteller Western Digitals ein. Gemeinsam sollen speziellevon Western-Tochterkonzern SanDisk in den Handel kommen, die mit Nintendo-Figuren versehen werden und speziell für die Switch gedacht sind. | Quelle: dualshockers.com Das europäischefordert in einem offenen Brief an Entwickler Riot Games mehr Geld für die LCS-Mannschaften. Die Profiteams der höchsten europäischen Liga sollten bis zur nächsten Saison mindestensals Kostenausgleich für ihre Teilnahme erhalten, sonst droht H2K mit dem Austritt aus der LCS. | Quelle: h2k.gg

Quelle: GamesMarkt.de

