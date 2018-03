TwitchCon reist 2018 nach San Jose

Die Streaming-Plattform Twitch veranstaltet auch 2018 wieder eine Hausmesse. Die mittlerweile vierte Ausgabe der TwitchCon findet 2018 vom 26. - 28. Oktober statt. Fast schon zur Tradition der TwitchCon gehört auch in diesem Jahr ein erneuter Standortwechsel in die kalifornische Stadt San Jose, die noch an das Silicon Valley angrenzt. Dort bezieht die TwitchCon 2018 Stellung im San Jose McEnery Convention Center.Seit Beginn der jährlichen Messe im Jahr 2015 zog die TwitchCon bereits durch die amerikanischen Convention Center in Long Beach, San Diego und San Francisco. Vergangenes Jahr reisten dafür rund 50.000 Menschen an."TwitchCon wächst Jahr für Jahr gemeinsam mit unserer vielfältigen und inklusiven Community, die durch ihr Feedback und ihre Teilnahme an Aktivitäten vor Ort eine wichtige Rolle bei der Definition der Inhalte spielt", sagt Krystal Herring, Director of TwitchCon. "Ähnlich wie bei unseren vorherigen drei Veranstaltungen bringt der neue Standort frische Impulse. San Jose, mit den vielen tollen Restaurants und Übernachtungsmöglichkeiten, ist nachweislich erfolgreich darin Großveranstaltungen auszurichten. Es ist aufregend unseren Teilnehmern eine neue Stadt zu bieten, die sie bei ihren Besuchen der Community-Treffen erkunden können."

Quelle: GamesMarkt.de

